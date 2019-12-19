القرية العالمية تُطلق عرضاً خاصاً بالعائلات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق عرض عائلي خاص بالتزامن مع موسم الأعياد والعطلات المدرسية. ويوفر العرض الجديد للضيوف فرصة قضاء يوم عائلي مثالي خلال فترة الإجازة المدرسية، حيث ستتمكن المربيات، اللواتي يرافقن الأطفال، من الدخول مجاناً إلى مجموعة مختارة من الوجهات والفعاليات المدفوعة، ما يعزز راحة العائلات أثناء زيارتهم ويمنحهم فرصة أكبر لزيارة الأجنحة المتعددة ومشاهدة العديد من العروض الرائعة، وتناول ألذ المأكولات في العديد من المطاعم العالمية المنتشرة في القرية العالمية، وعيش تجربة ترفيهية وثقافية استثنائية.

وبات بإمكان المربيات الآن مرافقة الأطفال في الفعاليات والنشاطات المدفوعة التي تزخر بها القرية العالمية مجاناً. ومن الوجهات التي يشملها العرض العائلي الجديد: العرض الشيق - تحدي الأقوياء، وعرض السيرك، ومتحف ريبليز صدق أو لا تصدق! وألعاب الأطفال في منطقة الألعاب كرنفال، ما يجعل القرية العالمية المكان المثالي للعائلات والأطفال خلال موسم الأعياد.

وقال مدير تجربة الضيوف في القرية العالمية، مهند إسحاق: «تتمحور نشاطات القرية العالمية بطبيعتها حول الأسرة وتوفير النشاطات الترفيهية والثقافية لها، ناهيك عن تجربة التسوق العالمية الاستثنائية. وبناء على التزامها بتوفير أفضل تجارب الترفيه والثقافة العالمية، وإضافة إلى استضافة أهم الوجهات والفعاليات والنشاطات الفريدة في الموسم 24، استطاعات القرية العالمية توسيع نطاق العروض المخصصة للعائلات. ويهدف العرض الجديد إلى تمكين العائلات من الاستمتاع بأفضل عروض الترفيه العائلي والتسوق والتعرف الى الثقافات العالمية».

يهدف العرض إلى تمكين العائلات من الاستمتاع بأفضل عروض الترفيه.