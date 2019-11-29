ألعاب نارية وأنشطة استعراضية حية وفعاليات تراثية في «المارية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحتفل جزيرة المارية، في أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، وعدد من الجهات والمؤسسات التي تتخذ من «المارية» مقراً لها، بـ«اليوم الوطني» الـ48، يومي 1 و2 ديسمبر، حيث بادرت العديد من الجهات التي تتخذ من جزيرة المارية مقراً لها، ومن بينها سوق أبوظبي العالمي ودائرة الطاقة بأبوظبي وشركة «مبادلة للبترول» ومستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» و«دولفين للطاقة» وشركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، برعاية احتفالات هذا العام.

وتُقام الاحتفالات هذا العام على امتداد الدولة تحت عنوان «إرث الأولين»، حيث يتم تسليط الضوء على القيم النبيلة الراسخة في الهوية الإماراتية التي قامت عليها أسس اتحاد دولة الإمارات.

وسيتزين ممشى الواجهة البحرية للجزيرة بحلّة تجسّد عراقة التراث الإماراتي في أجواء احتفالية مميزة سيستمتع بها زوار «المارية»، والتي تشمل أشهى المذاقات الإماراتية الأصيلة من خلال مجموعة متنوعة من عربات وأكشاك المأكولات.

كما تتضمن الأنشطة الاحتفالية في جزيرة المارية مجموعة من الفعاليات التي تجسد الطابع الإماراتي، مثل النقش بالحناء والرسم على الوجه، فضلاً عن مشاركة محترفي فنون الخط العربي والذين سيشاركون الضيوف قصصاً لتطور أشكال الخطوط العربية أو صنع بطاقات معايدة لإهداء أحبائهم.

وسيتاح لأصحاب المواهب الإبداعية في مختلف المجالات إبراز قدراتهم عبر مجموعة من ورش العمل تستضيفها «المارية» بهذه المناسبة، مثل صنع الوجبات المزخرفة بزينة مستوحاة من ألوان علم دولة الإمارات، والرسم بالمدخن (البخور)، وصنع الأقنعة وتصميم الهدايا التذكارية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتوفر للزوار منصة للتصوير لالتقاط صور تذكارية بخلفيات لصور الصقور. وستشهد «المارية» على مدار يومين عروضاً حية راقصة يقدمها فنانو فرقتي «العيالة» و«الحربية» الإماراتيتين.

وسيشهد مركز «الغاليريا» بجزيرة المارية مجموعة من المظاهر الاحتفالية، مثل خيم المجلس التراثية، التي تُقدم بها القهوة العربية، وجلسات النقش بالحناء لزوّار «الغاليريا»، كما سيتم توزيع دبابيس عليها شعار روح الاتحاد على الزائرين من خلال منصات خدمات الضيوف، وبالإضافة إلى ذلك، ستُقام استعراضات راقصة لفرقة «العيالة» يومي 1 و2 ديسمبر، والتي تجسد الطابع التراثي للفن الشعبي الإماراتي.

وتُختتم الاحتفالات باليوم الوطني في جزيرة المارية يوم 2 ديسمبر بعرض كبير للألعاب النارية يبدأ عند الساعة 9 مساءً.