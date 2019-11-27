«ترايثلون دبي للسيدات» ينطلق 13 ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق نادي دبي للسيدات مخيم الترايثلون 2019 في مقره بمنطقة جميرا، بهدف إعداد وتأهيل المشارِكات في النسخة الثالثة من «ترايثلون دبي للسيدات»، الذي تنظمه لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع النادي.

ويُوفر المخيم مجاناً تدريبات للمشاركات، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، حتى موعد السباق الرئيس في 13 ديسمبر المقبل، وتتضمن حصصاً في السباحة والجري وركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى تأهيل المشاركات بالمعرفة الفنية اللازمة، وإطلاعهن على شروط السباق.

وقالت عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس رئيسة اللجنة المنظمة للترايثلون مديرة نادي دبي للسيدات، لمياء عبدالعزيز خان، إن «النادي درج على تنظيم هذا المخيم لثلاثة أعوام على التوالي، انسجاماً مع حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، على تعزيز الحضور الرياضي للمرأة، وتشجيعها على ممارسة مختلف أنواع الأنشطة».

وأكدت أهمية المخيم في تدريب المشارِكات، وإدماجهن في أجواء المنافسات، وضمان حصولهن على الإرشادات والتدريبات اللازمة للمشاركة في الحدث الذي يُرسخ مكانته عاماً بعد آخر، إذ استقطب، العام الماضي، 324 متنافسة من مختلف الجنسيات والأعمار، منهن 121 إماراتية، متوقّعة مواصلة النمو في النسخة الجديدة هذا العام.

ونوّهت لمياء خان بالشراكة الاستراتيجية بين النادي ومجلس دبي الرياضي في تنظيم ترايثلون دبي للسيدات، التي تأتي في إطار دعم القيادة لرياضة المرأة، وتوفير كل الإمكانات والجهود لتسهيل مشاركتها في المنافسات المحلية والعالمية، وأشارت إلى أن هذا التعاون نموذج يحتذى للشراكة الحكومية الهادفة إلى تحقيق محاور وأهداف الخطط الاستراتيجية الحكومية، وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، اللتان تسعيان لإسعاد كل فئات المجتمع، وتعزيز مشاركة الإماراتية بكل القطاعات.

التسجيل مفتوح

أعلن نادي دبي للسيدات أن باب التسجيل لـ«ترايثلون 2019» مفتوح لمشاركة كل الفئات العمرية للفتيات والنساء، ابتداءً من 16 سنة فما فوق. وينقسم السباق إلى ثلاث فئات: «سوبر سبرنت» و«سبرنت» و«الشورت».

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متنافسة، من مختلف الجنسيات والأعمار، شاركن في نسخة العام الماضي.