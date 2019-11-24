3باقات من «الشارقة للنشر» لروّاد الأعمال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عن مبادرة جديدة، تتضمن تقديم ثلاثة عروض خاصة، مصممة لدعم وتشجيع جميع روّاد الأعمال، انسجاماً مع رسالتها الرامية إلى مواصلة العمل على دعم الناشرين والمستثمرين، وتزويدهم بخدمات عالمية المستوى بأسعار تفضيلية.

وتهدف المبادرة، التي تطرح خلال مشاركة المنطقة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2019، إلى استقطاب أعداد أكبر من الشركات إلى المدينة، وإبرام شراكات استراتيجية متميزة مع روّاد الأعمال العاملين في قطاع النشر والطباعة والقطاعات الأخرى الداعمة في العالم، إذ تصل عروض الخصم إلى 50%، وتسري على باقة المكتب المرن (1) وباقة المكتب المرن (2)، وكذلك باقة المكتب الثابت.

وقال مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، سالم عمر سالم، إن «المبادرة تأتي في إطار الالتزام بتوفير منصّة فاعلة لروّاد الأعمال من حول العالم، لتأسيس أعمال ناجحة ومشروعات مربحة، عبر تقديم حوافز وتسهيلات وخدمات بأسعار معقولة، تسهم في تشجيع أصحاب المشروعات والمستثمرين الناشئين، خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال».