عند شراء ألعاب الأطفال.. تجنبوا هذه المواد

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذّر الخبير الألماني رالف ديكمان من احتواء بعض ألعاب الأطفال على مواد كيميائية ضارة مثل مادة «نفثالين»، التي يُشتبه في أنها مادة مسرطنة.

لذا يتعين على الوالدين فحص اللعبة جيداً قبل الشراء مع مراعاة الابتعاد عن الألعاب، التي تنبعث منها رائحة نفاذة.

وشدد خبير ألعاب الأطفال لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني على ضرورة الابتعاد عن الألعاب، التي تحتوي على حواف أو زوايا حادة أو أجزاء غير مثبتة جيداً؛ نظراً لأنها قد تشكل خطراً على الطفل الصغير؛ فعلى سبيل المثال قد يبتلع الطفل الأجزاء غير المثبتة جيداً، ويتعرض لخطر الاختناق.