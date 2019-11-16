أسباب آلام الأطراف.. عضوية أم نفسية؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال الممارس العام الألماني الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد إن آلام الأطراف تهاجم الذراعين واليدين والقدمين والساقين والكتفين والمرفقين والركبتين، ويمكن أن تحدث في كل الفئات العمرية.

وأضاف أن لها أسباباً عدة تنقسم إلى عضوية ونفسية، موضحاً أن الأسباب العضوية تتمثل في الإصابات الرياضية ووضعيات الجسم الخاطئة، ونمط الحياة الخاطئ كالتدخين، والجلوس لمدة طويلة والسِمنة.

وقد تكون الأسباب العضوية خطيرة مثل أمراض الروماتيزم (كالتهاب المفاصل والفصال العظمي) والتهاب الأوتار وهشاشة العظام واضطرابات سريان الدم وأمراض الأعصاب.

أما الأسباب النفسية لآلام الأطراف فتتمثل في الاكتئاب والتوتر النفسي الشديد واضطرابات القلق والخوف.

وشدد مولنفيلد على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار آلام الأطراف لمدة طويلة أو إذا كانت شديدة، لافتاً إلى أن العلاج يتحدد بناء على السبب الحقيقي الكامن وراء الآلام.

وللوقاية من آلام الأطراف ينبغي ممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق، وممارسة الرياضة كتمارين تقوية العضلات، مع مراعاة إنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين، فضلاً عن تجنب وضعيات الجسم الخاطئة، والابتعاد عن مواقف التوتر النفسي والشد العصبي.