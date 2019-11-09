تأجيل افتتاح خط قطارات إليزابيث

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلنت هيئة النقل، بالعاصمة البريطانية لندن، أن شركة «كروسريل»، للسكك الحديدية، أخطرتها بإرجاء موعد افتتاح خط قطارات إليزابيث حتى عام 2021، بدلاً من موعده المقرر العام المقبل.

وذكرت الشركة، في بيان أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن استكمال القطاع الأوسط من الخط، سيتم في أقرب وقت ممكن، خلال عام 2021.

وأضافت أن المشروع سيتطلب توفير مبالغ إضافية، لتغطية تكاليف رفع مستويات خطط مواجهة الطوارئ.

وذكرت «بلومبرغ» أن الكلفة المتوقعة للمشروع، تبلغ حالياً 15.4 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 400 مليون جنيه على القيمة الأصلية التي رصدت لتنفيذه.

وسيزيد الخط عند افتتاحه بالكامل من قدرة السكك الحديدية في وسط لندن بنسبة 10%، وسيحمل أكثر من نصف مليون راكب يومياً.