نجوم من الشرق والغرب في ضيافة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستقبل دبي كوكبة من النجوم العالميين الذين سيحيون حفلات موسيقية واستعراضية في عدد من المواقع، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وفي الثامن من نوفمبر المقبل، تستضيف قاعة كوكا كولا أرينا في دبي حفلاً استعراضياً لأبطال ونجوم فيلم «دا بانغ»: سلمان خان، وكاترينا كايف، وسوناكشي سينها، وجاكلين فرنانديز، في إطار حملتهم الترويجية للفيلم.

وتستضيف القاعة ذاتها حفلاً يحييه المنتج والموسيقار «إيه آر رحمن» في 15 نوفمبر. كما ستكون كوكا كولا أرينا على موعد لاستقبال حفل «واي نات! مهرجان مزيكا» وهو جزء من احتفالات «واي نات! يولو». وتشارك في الحفل مجموعة من المواهب والفرق المصرية في 22 من نوفمبر، من بينها فرقة الروك «كايروكي»، والثنائي «شارموفرز»، وفرقة الروك الخماسية «مسار إجباري»، إضافة إلى الفنان محمود العسيلي، والثنائي «ديسكو مصر»، وفرقة H.O.H. وتطل على جمهور دبي مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى الإفريقية في مهرجان «وان أفريكا» الموسيقي، الذي يعود إلى دبي بعد نجاح العام الماضي. ويشارك في المهرجان العديد من النجوم المعروفين والصاعدين، من بينهم المغني النيجيري «ويزكيد»، والفنانة «بورنا بوي»، وذلك في 15 نوفمبر المقبل بدبي فستيفال أرينا.

ومن عقد الثمانينات، تحيي فرقة «ديكون بلو» الأسكتلندية للبوب روك حفلاً في 14 نوفمبر المقبل، في القرية الإيرلندية، إذ تقدم مجموعة من الأغاني التي اشتهرت بها في منتصف الثمانينات.

كما تحيي النجمة العالمية دوا ليبا الفائزة بجائزتي بريت وغرامي، حفلاً بدبي على مسرح «ذا بوينت» بنخلة جميرا في 15 نوفمبر المقبل.

بينما تستضيف دبي أوبرا في 20 من الشهر ذاته أمسية غنائية يُحييها مايكل روزنبرغ، المغني وكاتب الأغاني المعروف باسم «باسنجر». ويعود الملحن وعازف البيانو غي مانوكيان إلى دبي أوبرا، ويحيي الفنان اللبناني - الأرمني حفله في 28 نوفمبر. وتعود فرقة «جنون» الباكستانية الثلاثية إلى دبي في 29 نوفمبر باستاد سوق دبي الحرة للتنس للمرة الثانية هذا العام. وشبّهت «نيويورك تايمز» هذه الفرقة بفرقة «يو 2» في منطقة جنوب آسيا، وتُعدّ من أشهر فرق الروك المعاصرة في باكستان.