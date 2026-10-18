«إيسيا 2026».. فنون العالم الواعدة تتحاور في دبي

فتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) باب التسجيل أمام الجمهور والمهتمين لحضور النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (إيسيا 2026)، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من السادس حتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية».

وتُعد هذه النسخة الأضخم في تاريخ المؤتمر، الذي يمثل منصة عالمية تجمع الفنانين والباحثين والمبتكرين، وتتيح لهم استكشاف التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل الممارسات الإبداعية المعاصرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تطوير منظومة الفنون الرقمية ودعم مستهدفات «خارطة طريق الفنون الرقمية»، وتمكين المواهب المحلية، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.

ويجمع المؤتمر الدولي بين برنامج فني حضوري سيقام في مواقع متعددة في دبي، وبرنامج أكاديمي افتراضي يتيح المشاركة من مختلف أنحاء العالم، إذ ستعقد الجلسات الحوارية وورش العمل ضمن المسارات الخاصة خلال الفترة من السادس حتى التاسع من نوفمبر المقبل، تليها الجلسات الرئيسة للمؤتمر الأكاديمي، والتي ستعقد خلال الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر.

اكتشاف تجارب جديدة

من جهتها، أكدت مدير إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة» ومدير مشروع إيسيا 2026، ميثاء علي البلوشي، أهمية المؤتمر في بناء جسور التواصل بين المجتمعات الفنية والأكاديمية، وإثراء الحوار حول مستقبل الفنون الرقمية والواعدة. وقالت: «يمثل (إيسيا 2026) فرصة للجمهور لاكتشاف تجارب فنية مبتكرة تعكس الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا للإبداع، والتفاعل مع رؤى جديدة يقدمها فنانون وباحثون من مختلف دول العالم. ويشكل فتح باب التسجيل دعوة لأصحاب المواهب المحلية للاستفادة من هذه التجارب، وصقل مهاراتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، بما يعزز قدراتهم على التجريب والابتكار، كما يجسد المؤتمر التزام (دبي للثقافة) بتهيئة بيئة محفزة للبحث والتعاون، بما يسهم في دعم نمو قطاع الفنون الرقمية والواعدة واستدامته». وأضافت: «استضافة دبي لهذا الحدث الدولي تعكس ريادتها العالمية في احتضان التجارب الفنية المبتكرة، وقدرتها على استقطاب المبدعين والباحثين والمختصين من مختلف الثقافات».

أجندة ثرية

وسيقدم المؤتمر خلال فترة انعقاده أكثر من 100 عمل فني، و145 ورقة بحثية، وما يزيد على 50 لقاءً وحواراً مع الفنانين والممارسين، وأكثر من 10 ورش عمل، وأكثر من 45 ورشة عمل وجلسة حوارية وعرضاً تقديمياً ضمن المسارات الخاصة، وسبع ورش عمل ضمن المختبرات البيئية، وأكثر من 20 عرضاً تقديمياً للمؤسسات ضمن البرنامج الأكاديمي الافتراضي الذي سيُقدم عبر المنصات الرقمية. وسيشهد الحدث أيضاً تنظيم سلسلة من المعارض والعروض الحية والسمعية البصرية والأعمال التركيبية والتجارب التفاعلية والغامرة في مواقع مختلفة في دبي، ما يتيح للجمهور فرصة التفاعل مع أعمال فنية تستكشف أبعاد العلاقة بين الإنسان والمكان والتكنولوجيا.

ويُتاح التسجيل مجاناً للمشاركة في البرنامج الفني، فيما تتطلب المشاركة في البرنامج الأكاديمي الافتراضي شراء تذكرة. ويحصل جميع المسجلين على رمز استجابة سريعة (QR Code) شخصي، يُستخدم حصرياً للدخول إلى مواقع إقامة فعاليات البرنامج الفني، بينما سترسل تفاصيل الدخول إلى البرنامج الأكاديمي عبر عنوان البريد الإلكتروني المستخدم في التسجيل. وسيحظى الطلبة بخصم 50% عند التسجيل باستخدام بريد إلكتروني جامعي ساري المفعول، ما سيتيح لهم فرصة المشاركة في جلسات البرنامج الأكاديمي والاستفادة من محتواه. ويمكن للراغبين في حضور فعاليات المؤتمر التسجيل عبر الرابط التالي: [isea2026.eventshub.ai].

محاور رئيسة

يعد المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (إيسيا) من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في استكشاف العلاقة بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وستتناول نسخته الـ31 أربعة محاور رئيسة، تشمل «نسج كوكبات رقمية»، الذي يركز على المكان والجغرافيا الرقمية والهوية والمجتمع، و«حوارات بين العوالم»، الذي يتناول التبادل الثقافي وسرد القصص والتعاون، و«مستقبَلات بيئية - تكنولوجية»، الذي يسلط الضوء على المسؤولية البيئية والتكنولوجيا المستدامة، و«عوالم مترابطة»، الذي يبحث العلاقة بين التكنولوجيا والتجربة الإنسانية، بما يشمل المستقبلات الأخلاقية والفلسفية والتأملية.

يُنظَّم المؤتمر تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية» من 6 حتى 15 نوفمبر المقبل.

• 100 عمل فني، و145 ورقة بحثية، و50 لقاءً وحواراً مع الفنانين والممارسين.

ميثاء البلوشي:

• «إيسيا 2026» فرصة للجمهور لاكتشاف تجارب فنية مبتكرة تعكس الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا للإبداع.