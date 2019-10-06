حسين الجسمي سفيراً لـ«إكسبو دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختار إكسبو 2020 دبي المطرب الإماراتي حسين الجسمي سفيراً له، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي، إذ سيسهم في تعزيز انتشار رسائل «إكسبو» التي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، علاوة على ترسيخ مكانة دولة الإمارات التي تستعد لاستضافة أكثر من 190 بلداً، واستقبال ملايين الزوار خلال «إكسبو». وقال الجسمي، إن «هذا التعاون يعد فرصة مثالية للتعبير عن مدى فخري بوطني الغالي، وذلك من خلال سرد حكاية دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي للعالم بأسلوبي الخاص». وأضاف «كلي شوق للترحيب بالناس والثقافات من كل أنحاء الأرض في إكسبو 2020، بهدف جعل العالم مكاناً أفضل للحياة». وتابع الجسمي «إماراتنا وطن يشع بالدفء والتفاؤل والتسامح، وسيتجلى ذلك بوضوح في ساحة إكسبو 2020. ومع اقتراب احتفال البلاد باليوبيل الذهبي فإنه يشرفني أن ألعب دوراً في إظهار مدى التقدم والإبداع الذي وصل إليه الإماراتي، وطموحاته في المستقبل». وسيحيي الجسمي حفلات غنائية قبل وخلال انعقاد الحدث الذي سيحتضن أكثر من 60 فعالية في اليوم. وسينظم إكسبو 2020 دبي على مدى ستة أشهر خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.