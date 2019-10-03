الهند تُحيي الذكرى الـ 150 لميلاد غاندي

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

قاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، احتفالات في جميع أنحاء البلاد، أمس، للاحتفال بالذكرى الـ150 لميلاد بطل الاستقلال الهندي، المهاتما غاندي.

وزار مودي وكبار قادة البلاد، ومن بينهم الرئيس رام ناث كوفيندن، ضريح المهاتما غاندي في راج جات بنيودلهي، وأعربوا عن الامتنان للرجل الذي قاد حركة تحرر الهند من الاستعمار البريطاني.

وكتب مودي على موقع «تويتر»: «خالص الاحترام للأب الحبيب، وفي الذكرى الـ150 لمولده نعرب عن الامتنان للمهاتما غاندي، لإسهاماته القوية للبشرية، ونتعهد بمواصلة العمل الجاد لتحقيق أحلامه وجعل الكوكب أفضل».

وتوافد العشرات من مختلف ولايات الهند، واصطفوا أمام الضريح، حيث تمت إقامة صلوات لجميع الأديان.

وزار قادة حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض الضريح أيضاً، ونظموا مسيرات في أنحاء البلاد «لإحياء قيم وأهداف غاندي».

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص بفعاليات تذكارية أقيمت في أنحاء البلاد.