مارشميلو ولانا ديل راي يُكملان نجوم حفلات «ياسلام»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اكتمل عقد نجوم حفلات مهرجان «ياسلام» لما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2019 في أبوظبي، بإضافة اثنين من مشاهير عالم الموسيقى والغناء الغربي.

وتنطلق أولى حفلات مهرجان «ياسلام» لما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، على حلبة مرسى ياس، بحضور الدي جاي مارشميلو، الذي سيطرب جمهوره في ميدان دو بجزيرة ياس في 28 نوفمبر المقبل، فيما يشهد 30 نوفمبر المقبل حضور نجمة الغناء العالمية لانا ديل راي.

وأعلنت شركة فلاش للترفيه أنه بانضمام مارشميلو ولانا ديل راي يكتمل عقد نجوم حفلات مهرجان «ياسلام» لما بعد سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لهذا العام، إذ سيعتلي المسرح في 29 نوفمبر ترافيس سكوت، فيما تختتم فرقة ذا كيلرز الحفلات في الأول من ديسمبر المقبل.

ويشتهر مارشميلو بموسيقاه الصاخبة التي تملأ الساحات خلال حفلاته في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتدائه خوذته الشهيرة على شكل الحلوى التي سمّى نفسه تيمناً بها. ويعد مارشميلو أحد أكثر منسقي الأغاني شعبية عالمياً، وحصدت ألحانه ما يزيد على ملياري استماع على منصة سبوتيفاي.

وتصدرت أغنيته الشهيرة «هابير ويث باستيل» قوائم أفضل الأغاني من ناحية المبيعات، وحصدت ما يقارب مليار تشغيل، كما نالت التصنيف البلاتيني في الولايات المتحدة الأميركية.

أما المغنية لانا ديل راي، التي ستتواجد في أبوظبي للمرة الأولى، فتشتهر بأسلوبها المميز وأغانيها الرومانسية والحماسية. ونالت موهبة لانا ديل راي في الغناء وكتابة الأغاني إعجاب الجمهور ونقاد الموسيقى ممن اعتبروها موهبة، وبدأ نجم لانا بالبزوغ على ساحة الموسيقى العالمية مع إصدار ألبومها الأول في عام 2012، الذي يحمل عنوان «بورن تو داي»، وتجتمع فيه عناصر الألق ومشاعر الأسى بأسلوب راقٍ مستوحى من ثقافة البوب الأميركية، ونال شعبية وشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم.

ودعمت الأغاني المنفردة، مثل «فيديو غايمز» و«بلو جينز» سمعة لانا باعتبارها من المواهب الموسيقية المعاصرة، وتتميز بأغانيها التي تركز على الرومانسية والتراجيديا، وتتطرق إلى هذه الموضوعات بأسلوب يستدعي إلى الذاكرة أفلام هوليوود.

وتضمن ألبومها الثاني الذي يحمل عنوان «ألترافايولينس» الأغنية المنفردة «ويست كوست» التي حققت نجاحاً لافتاً، وترشحت لانا إلى جائزتي غرامي عن الألبوم الصادر في عام 2014. وستغني لانا لجمهورها في ميدان دو مجموعة من أحدث ألبوم لها، الذي طرحته في أغسطس الماضي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس الطارق العامري: «يمثل كل من الدي جاي مارشميلو والمغنية لانا ديل راي، إضافة مميزة إلى قائمة الفنانين العالميين الذين يحظون بقاعدة جماهيرية واسعة لدى هواة الموسيقى من مختلف الأعمار والأذواق والجنسيات؛ وبانضمام هذين النجمين العالميين إلى كل من ترافيس سكوت وفرقة ذا كيلرز نعد جمهور حلبة مرسى ياس بمجموعة مميزة من الحفلات الترفيهية لما بعد سباق الجائزة الكبرى».

وأضاف «يتزامن موعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لهذا العام مع احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، ويسعدنا بهذه المناسبة تمديد احتفالات عطلة أسبوع السباق إلى خمسة أيام حافلة بالفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية، سواء على مسار السباق أو في المناطق المحيطة به».

مواهب إماراتية

قال الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، الطارق العامري: «تشهد عطلة أسبوع السباق حضور المواهب الإماراتية في رياضة سباق السيارات بمشاركة السائقتين الموهوبتين حمدة وآمنة الظاهري في سباقات بطولة فورمولا 4 الإمارات التي تستضيفها حلبة مرسى ياس ضمن إطار عطلة أسبوع السباق، وواثقون من حضور الآلاف من عشاق رياضة السيارات في الإمارات لدعم وتشجيع السائقتين الإماراتيتين خلال مشاركتهما في هذا السباق المميّز ضمن روزنامة بطولة فورمولا 4 الإمارات».

6

أجزاء يتكون منها

العمل الذي يتناول

قضايا عدة.