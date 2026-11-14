حفل جوائز جديد يحتفي بموسيقى الذكاء الاصطناعي في أميركا

احتفى الحفل الأول من ​نوعه لتوزيع جوائز للموسيقى المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بمبتكري أغان ‌باستخدام هذه التقنية، ​ولو بشكل جزئي، وهو مجال أثار انتقادات ودعاوى قضائية بينما جذب ملايين المستمعين ووصل إلى قوائم الأغاني الأكثر رواجا.

وخلال الحفل الذي أقيم أمس الجمعة في وسط مدينة لوس انجليس، أكد مقدمو الحفل والفائزون أن الموسيقى المنتجة بالذكاء الاصطناعي يجب أن تعتبر جزءا من فن جديد يتطلب موهبة حقيقية، فضلا عن ساعات طويلة ⁠من توجيه الذكاء الاصطناعي للحصول على الصوت المناسب.

وكانت الجوائز الكبرى ‌لتلك الليلة، وهي جائزة فنان العام وأغنية العام وألبوم العام المخصصة للذكاء الاصطناعي، من نصيب زنايا مونيه وهي شخصية افتراضية مولدة بالذكاء الاصطناعي ومعروفة بأغنية "كيف كان لي أن أعرف؟" (هاو ‌ووز آي سابوسد تو نو). وقالت مجلة بيلبورد إن هذه الأغنية، ‌وهي من نوع الآر آند بي، كانت الأولى من نوعها لأداء معتمد ‌على الذكاء الاصطناعي وتحتل مكانا ‌في إحدى قوائمها الإذاعية.

ابتكرت تيليشا "نيكي" جونز شخصية مونيه. وقالت إنها كتبت جميع كلمات الأغنية ثم لحنتها بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وقالت ​جونز على السجادة الحمراء ‌قبل الحفل "أشعر أن موسيقى الذكاء ​الاصطناعي أمر جديد يجب على الناس ⁠فقط التعود عليه. ولا أرى أنها ستختفي في أي وقت قريب".

وتولى عملية اختيار الفائزين فنانون من مستخدمي الذكاء الاصطناعي من أعضاء (أكاديمية سونيك إنتليجنس)، وهي شركة أنشأت قوائم للموسيقى ​المنتجة بالذكاء الاصطناعي ⁠وأدوات لتحديد الأغاني المصنوعة ⁠بواسطته.

ويعود وجود الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى إلى خمسينيات القرن الماضي، لكن التطور غير المسبوق في الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي جعل روبوتات تنتج الموسيقى، أدى إلى انقسام الآراء بشأن ⁠هذه الصناعة.

وقال ‌العديد من المرشحين لنيل جوائز الحفل إنهم لا يمتلكون جميع المهارات اللازمة لتحويل قصصهم إلى أغان، لكن ​الذكاء الاصطناعي ساعد في إحياء موسيقاهم. وعبروا عن أملهم في أن تظهر الجوائز للناس أن هناك بشرا وراء الموسيقى التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

وقال المرشح جيه. فريكوينسي "الكثير من الأشياء التي نقوم بها خلف الكواليس هي عمل شاق، خلافا للاعتقاد السائد. الفن هو الفن، وأعتقد ​أن هذا مجرد طريقة أخرى ‌للتعبير عن الأمر".