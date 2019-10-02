«جزيرة تنين الكومودو».. تأجيل الإغلاق وفرض رسوم كبيرة

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

أعلن مسؤول في الحكومة المحلية لمقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، أمس، أن إندونيسيا أجّلت خطة للإغلاق المؤقت لجزيرة يعيش فيها تنين الكومودو، لكنها بدلاً من ذلك ستفرض رسوماً كبيرة على الراغبين في زيارة الجزيرة. وخلال اجتماع لعدد من وزراء الحكومة وحاكم مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، التي تشكل جزيرة كومودو جزءاً منها، تقرر أول من أمس تحويل الجزيرة إلى وجهة سياحية متميزة، حسبما أفاد المتحدث باسم حكومة المقاطعة صمويل باكرانج.

وقال باكرانج: «ستصبح جزيرة كومودو حصرية، ما يعني أنه سيتعين على الزوار دفع مبلغ كبير للدخول».

وكانت حكومة المقاطعة قد اقترحت الإغلاق كجزء من جهود الحماية للسماح بزراعة المزيد من الأشجار، وتوفر المزيد من الغذاء من أجل السحلية العملاقة.

وكان الإغلاق سيقتصر على جزيرة كومودو فقط، وليس المنطقة الأكبر التي تشكل متنزه كومودو الوطني.

يشار إلى أن المتنزه موطن لأكثر من 5000 تنين كومودو، ومصنف ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم. ويستقبل أكثر من 10 آلاف زائر شهرياً.