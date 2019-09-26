بطلة «آدم»: حققت رُبع أحلامي في التمثيل

المصدر: الجونة (مصر) - رويترز

رغم أن الممثلة المغربية نسرين الراضي بدأت مشوارها الاحترافي في 2011، وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، فإنها تعتبر فيلمها الجديد «آدم» نقطة تحول في حياتها، لأنه أهداها أول جائزتين.

ونالت نسرين عن دورها في «آدم» جائزة أفضل ممثلة من مهرجان ديربان في جنوب إفريقيا في يوليو الماضي، ثم جائزة تشجيعية من مؤسسة «إي.دي.إيه» التي أسسها الممثل الكندي - المصري مينا مسعود تسلمتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ورشح المغرب فيلم آدم، لتمثيله في المنافسة بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وقالت نسرين: «لي تجارب سابقة مع مخرجين أحترمهم كثيراً في المغرب، مثل عبدالسلام الكلاعي وهشام العسري، وكلها تجارب أعطتني الخبرة وتعلمت منها الكثير». وأضافت: «فيلم آدم نقطة تحول كبيرة في حياتي، أعطاني أول بطولة في السينما، وهو دور صعب ساعدني على إبراز إمكاناتي التمثيلية، ومنحني أول جائزتين في مشواري».

وتابعت: «جئت إلى مهرجان الجونة مع الفيلم للمنافسة بالمسابقة الرسمية، ولم أتوقع أن أتسلم جائزة في أول يوم، كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، وزادت سعادتي بعد أن رأيت ممثلات كبيرات كنت أشاهدهن فقط على الشاشة يأتين لتهنئتي مثل الجميلة منى زكي».

وأكملت نسرين (30 عاماً): «بعد عرض الفيلم في مهرجانَي كان وتورونتو في كندا، وترشيحه للأوسكار أشعر بأني حققت بالفعل ربع أحلامي بمجال التمثيل، فأنا لديَّ أحلام كبيرة».