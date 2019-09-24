«جيم أوف ثرونز» يحصد 12 جائزة إيمي

المصدر: لوس أنجلوس ــ د.ب.أ

حصل مسلسل جيم أوف ثرونز على جائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي، وذلك على الرغم من عدم رضا عدد من الجماهير عن الموسم الثامن والأخير من المسلسل. وأقيمت فعاليات توزيع جوائز آيمي في نسحتها الـ71، التي تنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، أول من أمس، في لوس أنجلوس.

وتمكن جيم اوف ثرونز من التغلب على عدد من المسلسلات، منها بوز وبودي جارد وكيلينج إيف. وحصل المسلسل على 12 جائزة، من بينها جائزة أفضل ممثل مساعد للممثل بيتر دينكلاج. وفاز الممثل بيلي بورتر بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل «بوز»، ليدخل التاريخ بصفته أول ممثل يعلن مثليته علناً ويحصل على هذه الجائزة.

وتمكنت الممثلة جودي كومر من الفوز بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل «كيلنيج إيف»، متغلبة على كل من إيميلا كلارك وروبين وايت وساندرا أوو وفيولا دايفس وماندي مور.

وحازت الممثلة فيبي والر بريدج جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن دورها في مسلسل «فلياباج». كما حازت فيبي جائزة أفضل كاتبة كوميدية. وفاز المسلسل بجائزة إيمي لأفضل ممثل كوميدي.