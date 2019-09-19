«أفلام في الحديقة» تنطلق 3 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضمن فعالياتها المجتمعية والترفيهية لهذا العام، أطلقت حديقة «أم الإمارات» الموسم الجديد من فعالية «أفلام في الحديقة»، التي ستشهد عرض مجموعة من الأفلام العائلية المعروفة أسبوعياً في «حديقة الأطفال»، خلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتباراً من الثالث من أكتوبر المقبل.

وتأتي عروض الأفلام إلى جانب باقة من الأنشطة الترفيهية الأخرى للأطفال، بما في ذلك الرسم على الوجوه وورش عمل الأوريغامي، إضافة إلى ظهور شخصية «مشرف».

وتعود الفعالية هذا الموسم بماراثون من الأفلام الممتعة والمفضلة لدى جميع أفراد العائلة، ومنها «فروزن»، و«كتاب الأدغال»، إضافة إلى الجزء الثالث من «حكاية لعبة»، بما في ذلك الأفلام الكلاسيكية، مثل «بيتر بان»، و«علاء الدين»، و«حياة حشرة». وإضافة إلى الأفلام التي لاقت أخيراً نجاحاً في شباك التذاكر، مثل «كيف تروض تنينك»، و«كارز»، و«ريو».

وسيقوم مشرفو الترفيه في الحديقة بمساعدة الأطفال على التحول إلى الشخصية الكرتونية المحببة لديهم من خلال فن الرسم على الوجوه، وإنشاء أشكال فنية عبر تقنية أوريغامي، وذلك في الوقت الذي يتمتع فيه محبو الأفلام التي ستقدم مجاناً، ضمن تذكرة دخول الحديقة، بمشاهدة باقة من الأفلام.