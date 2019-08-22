ابنا عاصي الحلاني ونورا وأمينوكس يغنون في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت «نيكلوديون» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن المجموعة الأولى من أسماء أبرز الفنانين العالميين المشاركين في النسخة الأولى من حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019، إذ تستضيف العاصمة الإماراتية، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، هذه الفعالية المُفعمة بالمرح والتي يعشقها أطفال في أنحاء العالم، لما تقدمه من لحظات وعروض ترفيهية حافلة بالبهجة.

ويأتي في مقدمة المشاهير الذين تأكدت مشاركتهم بحفل توزيع الجوائز، في 20 سبتمبر المقبل، كل من: أمينوكس ونورا فتحي وماريتا والوليد الحلاني. وستشهد الأسابيع المقبلة الإعلان عن أسماء المزيد من الفنانين المشاركين في الفعالية التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد راشد السعيد: إن «مشاركة كوكبة من نجوم الفن في جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019، تؤكد المكانة التي وصلت إليها العاصمة الإماراتية على خريطة الفعاليات العالمية، بما فيها الموجهة للأسرة، وذلك بما يعزز من توجه الدائرة في جعل العاصمة وجهة مفضلة لاستقطاب أفضل عروض الترفيه والأنشطة المجتمعية العالمية». وأشار إلى أنه «مع وجود هؤلاء النجوم، إلى جانب المزيد من الأسماء التي سيكشف عنها لاحقاً في هذا الحدث، الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ستكون الجوائز حدثاً مميزاً».

من جانبها، قالت نائبة رئيس المحتوى والقنوات في «فياكوم إنترناشيونال ميديا نتووركس» في الشرق الأوسط، تريسي غرانت، إن مجموعة من النجوم المحبوبة ستشارك في حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي، وسيقدم الفنانون الموهوبون تجربة مميزة للأطفال والعائلات.

ومن بين الفنانين المشاركين المغني المغربي أمينوكس، الذي يعدّ واحداً من أبرز نجوم الموسيقى الشعبية المعاصرة في بلده، إذ حاز في عام 2015، بعد النجاح الذي حققته أغانٍ مثل «نا ديالك» و«ما كاين ما»، على وسام الشرف من الملك المغربي لإنجازاته في عالم الموسيقى. وواصل أمينوكس نجاحاته لاحقاً بعد إصدار أغنيته الأخيرة تحت اسم «بيني وبينك» التي حققت ثلاثة ملايين مشاهدة على «يوتيوب».

ومن جانبها، ستشدو نورا فتحي، الفنانة وعارضة الأزياء والممثلة والمغنية الكندية ذات الأصول المغربية، بتأدية باقة من أغانيها خلال حفل توزيع الجوائز. ولمع اسم نورا أخيراً على الساحة الفنية، لاسيما بعد إطلاقها أغنية «أو ساكي ساكي» التي ظهرت في الفيلم الهندي «باتلا هاوس»، وحققت أكثر من 127 مليون مشاهدة على «يوتيوب». وأدت نورا فتحي أدوار البطولة في أفلام هندية عدة.

كما يشارك في الفعالية اسمان من عائلة الحلاني اللبنانية، التي تتمتع بتاريخ في عالم الموسيقى، إذ ستؤدي ماريتا الحلاني أغنية «آخر مرة»، في حين سيقدم الوليد الحلاني أغنية «عم يسألوا»، ويستلهم الفنانان شغفهما بالموسيقى من والدهما المطرب عاصي الحلاني.

برنامج متنوع

تعد جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي جزءاً من برنامج متنوع يضم فعالية «عالم نيكلوديون أبوظبي»، ويقام على مدى ثلاثة أيام من 19 إلى 21 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وستتاح الفرصة أمام الزوّار للتواصل مع شخصيات نيكلوديون واستكشاف تجربة من المرح والبهجة من خلال مجموعة من ساحات اللعب.

• 20 سبتمبر المقبل، تستضيف أبوظبي الحفل الذي سيشارك فيه باقة من الفنانين.