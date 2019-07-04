تسمّم 240 شخصاً في عيد ميلاد إيميلدا ماركوس

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

أعلنت السلطات الفلبينية إصابة أكثر من 240 شخصاً، جرى نقلهم إلى المستشفيات، بعد مشاركتهم في حفل عيد ميلاد سيدة الفلبين الأولى السابقة إيميلدا ماركوس.

وصرّح مدير مكتب الاستجابة لحالات الطوارئ، بريان وونج، في مدينة باسيج القريبة من العاصمة مانيلا، بأنه جرى نقل المصابين، الذين كانوا يعانون دواراً وغثياناً وإسهالاً، إلى 10 مستشفيات.

وكان هناك نحو 2500 ضيف في الحفل الذي كان مقاماً في مجمع رياضي في مدينة باسيج، للاحتفال بعيد ميلاد ماركوس.

تجدر الإشارة إلى أن أرملة الراحل، فرديناند ماركوس، تشتهر بنمط حياتها الباهظ، فهي مثلاً كانت تمتلك 3000 زوج من الأحذية خلال حكم زوجها الذي امتد لـ20 عاماً. ووفقاً للصليب الأحمر الفلبيني، فإن الضيوف أصيبوا بالتوعك بعدما تناولوا وجبات طعام تتضمن بيضاً مسلوقاً ودجاجاً ساخناً وبطاطس وأرزاً. وأصدر السيناتور السابق فرديناند ماركوس الابن، نجل إيميلدا، اعتذاراً علنياً. وقال في بيان إن «المنظمين يفحصون سبب التسمم الغذائي، ومستعدون للتعاون مع السلطات». وكانت ثورة شعبية أطاحت بفرديناند ماركوس عام 1986، ما أجبر أسرته على الفرار إلى الولايات المتحدة، حيث توفي عام 1989. وعادت الأسرة إلى الفلبين عام 1991.