رئيس الدولة ورئيس حكومة بافاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، الدكتور ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا في القطاعات الحيوية خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة وغيرها من المجالات التي تلبي متطلبات المستقبل..مؤكدين حرصهما على الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى آفاق أوسع .

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أمس نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا يخصص 10 مليارات منها للاستثمار في ولايا بافاريا في القطاعات التي تمثل أولوية تنموية للجانبين وتعزز تطلعاتهما المستقبلية.

وتستهدف هذه الاستثمارات تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية وأمن الطاقة وغيرها من المجالات الحيوية والإستراتيجية.

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية دولة الإمارت الطموحة ونهجها في بناء شراكات تنموية واقتصادية مثمرة وممتدة تسهم في دعم صناعات المستقبل، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الاستدامة والطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة العالمية وتنويع اقتصادها الوطني، وبناء اقتصاد معرفي مستدام يقوده الابتكار ويحقق الازدهار للجميع.ويجسد هذا التعاون نموذجا للشراكات حيث يجمع بين رؤية دولة الإمارات الاستثمارية ومستهدفاتها التنموية، وبيئة الابتكارالتكنولوجي والصناعي التي تتميز بها بافاريا.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى "ميونيخ ريزيدنس" في بافاريا حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه ..ووقع سموه على سجل كبار الزوار.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة "إعلان نوايا " بشأن الاستثمار الإستراتيجي والتعاون بين وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات وحكومة بافاريا. تبادله الدكتور ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه.