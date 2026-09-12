رئيس الدولة ورئيس حكومة بافاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور ماركوس زودر، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا في القطاعات الحيوية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والصناعة وغيرها من المجالات التي تلبي متطلبات المستقبل، مؤكدين حرصهما على الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى آفاق أوسع.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت، أول من أمس، نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، تخصص 10 مليارات منها للاستثمار في ولاية بافاريا في القطاعات التي تمثل أولوية تنموية للجانبين، وتعزز تطلعاتهما المستقبلية.

وتستهدف هذه الاستثمارات تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية وأمن الطاقة، وغيرها من المجالات الحيوية والاستراتيجية.

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية دولة الإمارات الطموحة، ونهجها في بناء شراكات تنموية واقتصادية مثمرة وممتدة، تسهم في دعم صناعات المستقبل، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك، إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الاستدامة والطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة العالمية وتنويع اقتصادها الوطني، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، يقوده الابتكار، ويحقق الازدهار للجميع. ويجسّد هذا التعاون نموذجاً للشراكات، حيث يجمع بين رؤية دولة الإمارات الاستثمارية ومستهدفاتها التنموية، وبيئة الابتكار التكنولوجي والصناعي التي تتميز بها بافاريا.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى «ميونيخ ريزيدنس» في بافاريا، حيث عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.. ووقّع سموه على سجل كبار الزوار.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة «إعلان نوايا» بشأن الاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات وحكومة بافاريا، تبادله رئيس حكومة ولاية بافاريا، الدكتور ماركوس زودر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه.