رئيس الدولة: المباحثات مع القادة الألمان مثمرة تناولت العلاقات التاريخية والصداقة الممتدة بين البلدين

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن زيارة سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية والمباحثات المثمرة التي أجراها سموه مع القادة الألمان، تناولت العلاقات التاريخية والصداقة الممتدة بين الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية والعمل المشترك لتطويرها.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "خلال زيارتي إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أجريت مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، ومعالي المستشار فريدريش ميرتس، ورئيسة البرلمان معالي يوليا كلوكنر، ومعالي ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا، تناولت العلاقات التاريخية والصداقة الممتدة بين بلدينا والعمل المشترك لتطويرها خاصة في مجالات الاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والثقافة والتعليم، إضافة إلى الإرادة المشتركة لاستثمار كل الفرص المتاحة لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق أهداف الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا ويخدم تطلعات شعبينا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً".