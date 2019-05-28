«المجلس الرمضاني» ختامه ثقافة صحية سليمة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بحضور الشيخ السلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بحث المشاركون في خاتمة جلسات المجلس الرمضاني لنادي الشارقة للصحافة، التي عقدت يوم الأحد بمسرح المجاز في الشارقة، تحت عنوان «مفاهيم طبية شائعة.. بين الخطأ والصواب»، الشائعات الطبية التي قد تهدد صحة الأفراد، وجهود التوعية والتثقيف، والمصادر الموثوقة للمعلومات الطبية.

وشارك في الجلسة خبير التشريعات الصحية بقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور عبدالناصر بن سالم، والدكتور أحمد عبدالملك طبيب أسرة، والدكتور معاوية العليوي، طبيب، وأدار الجلسة الدكتور عبدالسلام الحمادي.

وقال الدكتور أحمد عبدالملك إن من الصعوبة تغيير معتقدات مارسها الآباء والأجداد، إذ إنهم كانوا يأخذون بمبدأ التجربة، والتجربة خير برهان لهم، وإن نتجت عنها بعض الآثار الجانبية التي قد تضر بالصحة على المدى البعيد، وعليه فإن اتباع هذه المعتقدات التي ليس لها أساس علمي قد يهوي بصحتنا إلى الهاوية، لأن المعلومة الطبية الخاطئة تتحول إلى ممارسة خاطئة.

ولفت الدكتور عبدالناصر بن سالم إلى أهمية الرجوع إلى المختصين والأطباء للتأكد من أي معلومة طبية تصلنا، وذلك من خلال الرجوع إلى المواقع المعتمدة، مثل موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تقوم بتوجيه الجمهور عن طريق تثقيفهم ومدهم بالمعلومات الطبية السليمة. وأكد الدكتور عبدالناصر بن سالم ضرورة نشر التوعية بين طلاب المدارس.

وأوضح الدكتور معاوية العليوي أن المغالطات الطبية منتشرة بشكل كبير في بعض الدول التي لها تجربة طويلة في استخدام المواد الطبيعية للعلاج، الأمر الذي يعد سلاحاً ذا حدين، خصوصاً أن هذه الممارسات قد لا تناسب نمط الحياة الحالي، نتيجة أمراض العصر الجديدة.

وكرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في نهاية الجلسة المتحدثين وراعي الجلسة دكتور نيوترشن، والشركاء الداعمين للمجلس الرمضاني .