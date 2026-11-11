فهد حسين: كثرة الروايات الخليجية لا تعني تطور جودتها

أكد الناقد الدكتور فهد حسين أن الزيادة الكبيرة في الإصدارات الروائية الخليجية، لا تعكس بالضرورة تطوراً في جودتها الفنية والفكرية، محذراً من أن السعي إلى الشهرة، وضعف الوعي الثقافي لدى بعض الكتّاب، والمجاملات النقدية، تمثل تحديات أمام نضج التجربة الروائية.

جاء ذلك خلال جلسة «الرواية المعاصرة في الخليج العربي»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، استعرض فيها حسين نشأة السرد الخليجي وتحولاته، وأبرز التحديات التي تواجهه في ظل تزايد الإنتاج الأدبي وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتتبع حسين البدايات التاريخية للسرد الخليجي، وأشار إلى أن الإنتاج الروائي الخليجي شهد توسعاً ملحوظاً منذ عام 2000، وانتقد حسين ما وصفه بـ«الجوع نحو الشهرة» لدى بعض الكتّاب.