باحثان: صون الهوية الوطنية يبدأ بالتمسك بالقِيَم واللغة

أكد باحثان أهمية التمسك بالقِيَم والعادات والتقاليد واللغة العربية، وتعزيز التواصل بين الأجيال، للحفاظ على الهوية الوطنية في ظل العولمة والتحولات الرقمية، مشددين على ضرورة الموازنة بين الانفتاح على الثقافات ومواكبة التكنولوجيا وصون الموروث الثقافي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الهوية الثقافية في زمن العولمة الرقمية»، نظمتها جمعية الإمارات للمتقاعدين ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة الدكتور سيف الجابري، والدكتور صالح جمعة المراشدة، وأدارتها الدكتورة مريم الشحي.

وأكد الجابري أن «السنع» الإماراتي يمثل منظومة قِيَم وعادات وتقاليد تعزز تماسك المجتمع، مشيراً إلى أهمية التسامح والاستفادة من خبرات المتقاعدين في نقل الموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة. من جانبه، أوضح المراشدة أن الهوية تقوم على ثوابت تشمل الدين والقيم واللغة، إلى جانب متغيرات تواكب تطور الحياة، محذراً من تأثير هيمنة الخوارزميات وتآكل اللغة واتساع الفجوة بين الأجيال، وما يترتب عليها من ضعف انتقال القيم والعادات، وشدد على أهمية المبادرات المجتمعية التي تعزز التواصل بين أصحاب الخبرات والشباب.