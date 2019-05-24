دانيال كريج يخضع لجراحة.. و«جيمس بوند» مستمر

المصدر: لوس انجلوس - رويترز

قال منتجون إن الممثل دانيال كريج، الذي يلعب شخصية جيمس بوند، سيخضع لجراحة في الكاحل، بعد أن أصيب أثناء تصوير أحدث أفلام سلسلة الجاسوسية، لكن الفيلم سيصدر في موعده في أبريل‭‬‬ 2020. وجاء في تغريدة على حساب جيمس بوند الرسمي على «تويتر» أن الجراحة بسيطة وأن كريج أصيب أثناء التصوير في جاميكا.

وذكرت التغريدة: «سيستمر الإنتاج بينما يتعافى كريج لمدة أسبوعين بعد العملية. مازال موعد إصدار الفيلم في أبريل 2020».

والفيلم الذي لم يحدد اسمه بعد سيكون خامس فيلم يقدم فيه كريج شخصية العميل البريطاني.

وذكرت وسائل إعلام أن كريج (51 عاماً) انزلق وتعرض لإصابة في موقع التصوير الأسبوع الماضي أثناء تصوير مشاهد حركة.

وتحقق سلسلة الجاسوسية التي تنتجها شركة «مترو غولدن ماير» أحد أكبر العائدات في صناعة السينما، إذ حقق فيلم «سبكتر» للمخرج سام منديز، الذي صدر في 2015، عائدات عالمية بلغت 880 مليون دولار، بينما حقق فيلم «سكاي فول» في 2012، الذي أخرجه منديز أيضاً، أكثر من مليار دولار عالمياً. والأميركي كاري جوجي فوكوناجا هو مخرج الفيلم الجديد.