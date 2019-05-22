«أمازون برايم فيديو» يعرض وثائقياً عن بروسيا دورتموند

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أمس، أن فيلماً وثائقياً من أربعة أجزاء، يتناول مشوار الفريق في الموسم المنقضي، سيكون متاحاً في أغسطس المقبل، عبر خدمة «أمازون برايم فيديو»، المزودة بخدمات الفيديو حسب الطلب.

وذكر النادي أن الفيلم سيمنح المشجعين «رؤية غير مسبوقة وغير مشوشة لما هو خلف كواليس أحد الأندية الألمانية البارزة، كما سيعيد الذكريات العاطفية التي شهدها موسم مليء بلحظات لا تنسى».

وأوضح النادي أن الفيلم من إخراج ألجوشا بوس، وسيكون متاحاً في أكثر من 200 دولة عبر منصة «أمازون برايم»، في التاسع من أغسطس المقبل.

وقال قائد فريق دورتموند، ماركو رويس: «إنه أمر مثير أن تكون تحت الملاحظة لفترة طويلة كهذه».

وأضاف «ألجوشا بوس وفريقه سرعان ما شعوا بأنهما جزء من فريقنا، حيث احتفلنا بالانتصارات سوياً كما تقبلنا الهزائم سوياً، ورغم أننا أخفقنا في تحقيق هدفنا (الدوري الألماني) مع نهاية الموسم، مازلت أتطلع بحماس شديد إلى الفيلم الوثائقي».

ويركز الفيلم على موسم 2018 /‏ 2019 من الدوري الألماني، الذي انتهى أخيراً بحفاظ بايرن على اللقب، متفوقاً في الصدارة بفارق نقطتين فقط أمام دورتموند، لكنه يتناول أيضاً لقطات من مباريات مهمة سابقة، وكذلك رموز أمثال يورغن كلوب وأوتمار هيتزفيلد وماتياس سامر.