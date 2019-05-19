ووك يرحل قبل أيام من عيد ميلاده الـ 104

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت وكيلة أعمال الكاتب هرمان ووك، إن ووك، الذي كانت تجاربه خلال الحرب العالمية الثانية أساساً لروايات ملحمية عن الحرب، توفي أول من أمس، عن عمر 103 أعوام.

وأضافت إيمي رينارت، أن ووك، الذي تحول كتاباه «الحرب والذكرى» و«رياح الحرب» إلى مسلسلات تلفزيونية قصيرة شهيرة في الثمانينات، توفي على فراشه بمنزله في منطقة بالم سبرينغز في كاليفورنيا.

وأوضحت أنه «توفي قبل 10 أيام مما كان سيصبح عيد ميلاده الـ104».

ولد ووك في نيويورك لأبوين من المهاجرين الروس اليهود ونشأ في ضاحية برونكس. وتخرج في جامعة كولومبيا وعمره 19 عاماً، وعمل كاتباً للنكات للإذاعي الساخر فريد ألن، قبل أن يخدم في الحرب على متن سفن حربية في جنوب المحيط الهادي.