«المنتقمون.. لعبة النهاية» يسجل إيرادات قياسية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت شركة والت ديزني التي توزع فيلم «أفنجرز.. إند جيم» (المنتقمون.. لعبة النهاية) إن الفيلم سجل إيرادات قياسية بلغت 60 مليون دولار أميركي مع بدء عرضه في الولايات المتحدة وكندا يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن مبيعات التذاكر العالمية للفيلم الذي يظهر فيه الأبطال الخارقون مثل أيرون مان وهالك وغيرهما بلغت 305 ملايين دولار في أول يومين.

وتجاوزت الإيرادات في أميركا الشمالية عند بداية العرض الرقم القياسي السابق لمبيعات التذاكر في ليلة العرض الأولى، والذي سجله فيلم «ستار وورز.. ذا فورس أويكنز» (حرب النجوم.. القوة تستيقظ). كما حقق هذا الجزء من فيلم «المنتقمون» إيرادات قياسية في الصين ودول أخرى، ويتوقع أن تزدحم قاعات دور العرض على مستوى العالم بالجمهور لمشاهدته. والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون.