تايلور سويفت: «مي» أغنية عن الاحتفاء بالتفرّد

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أصدرت المغنية الأميركية تايلور سويفت، الحائزة جائزة «غرامي»، أغنيتها الجديدة «أنا» (مي)، خلال حفل لدوري كرة القدم الأميركية على محطة تلفزيون «إيه.بي.سي» الليلة قبل الماضية، في ناشفيل.

وقالت سويفت، (29 عاماً)، خلال مقابلة مع روبن روبرتس، المذيع في «إيه.بي.سي»، إن «(مي) أغنية عن احتفاء الشخص بتفرّده». وتابعت «بأغنية بوب، لدينا القدرة على أن نجعل اللحن عالقاً في رؤوس الناس، وأريد أن تكون أغنية تجعلهم يشعرون برضا أكبر عن أنفسهم». وبدأت سويفت الغناء في ناشفيل، عندما كان عمرها 15 عاماً قبل أن تطلق أغنيات البوب الشهيرة «باد بلود» و«شايك إت أوف». وصدر آخر ألبوماتها «ريبيوتيشن» عام 2017، وشمل أغاني عدة، من بينها: «لوك وات يو ميد مي دو»، التي كانت موجهة لأشخاص هاجموها شخصياً ومهنياً.