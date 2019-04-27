جمعية الصحافيين تحتفل بـ «حق الليلة» في أجواء تراثية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت جمعية الصحافيين الإماراتية، أخيراً، في مقرها بحي الفهيدي التاريخي بدبي، بمناسبة «حق الليلة» التي تصادف ليلة النصف من شعبان.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، فضيلة المعيني، إن «الهدف من الاحتفال بحق الليلة، هو إحياء ليلة النصف من شعبان، وفق تراثنا الأصيل الذي يسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ التقاليد الإماراتية في نفوس أفراد المجتمع، خصوصاً الأجيال الجديدة». وأضافت أن حق الليلة من أهم الفعاليات السنوية التي تبرز العادات الإماراتية التي تشكل جزءاً من تراث المجتمع الإماراتي.

ووزعت المعيني، في نهاية الاحتفال الذي حضره أكثر من 35 من أعضاء الجمعية يمثلون مختلف المؤسسات الصحافية والإعلامية في الدولة، هدايا من أكياس تراثية تحتوي على حلوى، على الأعضاء والزائرين في منطقة حي الفهيدي التاريخي بهذه المناسبة الجميلة.