حامد بن زايد يشهد الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز «2018 - 2019» في دورتها الـ17، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، في فندق قصر الإمارات، حيث تم تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، من خلال فئاتها الماسية والذهبية والفضية، والتي بلغ عددها (19) مؤسسة.

وقال رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز سعيد عبدالجليل الفهيم، إن الجائزة تحتفي بالتميز والمتميزين، وتقدر المتفوقين، وأثنى على المبدعين والمبتكرين، مؤكداً أن الجائزة كانت ولاتزال تحقق النجاحات الكبيرة عاماً بعد عام، لتضاهي أفضل التجارب الإقليمية والعالمية، محقّقة أفضل المؤشرات القياسية والعالمية لأثرها الفعّال والمباشر في جميع المشاركين والمعنيين بالجائزة وبرامجها. وقال إن الدورة الـ17 من برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز شهدت مشاركات واسعة في كل القطاعات المستهدفة، وتحديداً في القطاع الصناعي والخدمي والتجاري والمالي والإنشائي والمهني والسياحي وقطاع النفط والغاز والقطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هناك مشاركات من خارج الدولة حيث بلغت الزيادة في عدد المشاركين نسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن الجائزة شهدت أيضاً مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والإقليميين والعالميين، في عمليات التقييم والتحكيم، مشيراً إلى أن الدرجات الممنوحة للفائزين حافظت على المستوى العالمي للأداء المؤسسي الذي تتبناه الجائزة، وذلك حفاظاً على سمعتها ومكانتها المرموقة. وقال الفهيم إن الجائزة تحتفل بإعلان الفائزين في نسخة عام 2019، الذي يحمل شعار «عام التسامح»، وهو العام الذي تعزّز فيه المؤسسات والفعاليات المجتمعية في دولة الإمارات مبادراتها المختلفة، بهدف ترسيخ قيم التسامح، باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً.