إسماعيل مداح: «العاصوف» يشغلني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهى الفنان السوري، إسماعيل مداح، من تصوير مشاهده في مسلسل «كونتاكت» مع المخرج حسام الرنتيسي، فيما اعتذر عن العديد من الأعمال، لانشغاله بالجزء الثاني من مسلسل «العاصوف»، الذي يصوّر حالياً في الإمارات.

وقال مداح، في بيان صحافي، إنه سيظهر في الدورة الرمضانية المقبلة في مسلسل «كونتاكت»، وهو عمل اجتماعي سوري، إضافة إلى خماسية من إنتاج التلفزيون السوري بعنوان «خبز الحياة».

ويظهر إسماعيل في مسلسل «خبز الحياة» بلوحات عدة، بأدوار بطولة، فيما يؤدي شخصيات مختلفة في لوحات مسلسل «كونتاكت».

وكشف مداح أنه، وفي ضوء انشغاله بالعمل كمخرج مساعد مع المخرج المثنى صبح في مسلسل «العاصوف»، اضطر للاعتذار عن العديد من الأعمال، منها عملان في تونس وتركيا، فضلاً عن أعمال أخرى في سورية.

وقال: «مشروع العاصوف من إنتاج شركة o3، وهو من أضخم الإنتاجات الدرامية هذا الموسم، إذ يتطلب سفراً وجهداً ووقتاً طويلاً، ما يفرض الاعتذار عن أعمال عدة». وعبر مداح عن سعادته بالعمل مع المثنى صبح كمخرج مساعد، وبإطلالته على الدراما السعودية من بوابة الإخراج. يشار إلى أن إسماعيل مداح ممثل سوري شاب، ظهر في أهم الأعمال السورية في السنوات الـ10 السابقة، أبرزها «ولادة من الخاصرة»، و«خاتون»، و«باب الحارة»، و«جلسات نسائية»، و«حارة الشيخ»، و«هارون الرشيد»، وغيرها.