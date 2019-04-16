«دبي آوتليت مول» يستضيف عرض أزياء «ستار هانت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف «دبي آوتليت مول»، الجمعة المقبل، العرض النهائي من «ستار هانت 2019»، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من «ستار هانت» الهادفة إلى اكتشاف المواهب الطموحة والشابة بين مختلف فئات المجتمع في الإمارات. ويوفر الحدث للمتسابقين الطموحين والموهوبين منصة لامعة لتعريفهم بعالم الأزياء والموضة. ويقدم «دبي آوتليت مول» للفائزين مجموعة من الجوائز التحفيزية، منها الظهور في مجلة المول، والفوز بقسائم شراء، إضافة إلى توقيع على عقود للعمل عارضي أزياء مع عدد من الشركات المهتمة. وأسهم «ستار هانت» أيضاً في خلق فرص للمتسابقين الآخرين لبناء مسيرتهم المهنية عبر المنصة. وشهد «ستار هانت 2019» إقبالاً كبيراً من مئات الراغبين في المشاركة من مختلف الجنسيات، حيث تم اختيار 10 من الذكور و11 من الإناث فقط للعرض النهائي. وتضم قائمة المتنافسين فئات مختلفة من طلبة وموظفي شركات إلى ربات بيوت وغيرهم. ويحظى المتنافسون بالكثير من الدعم خلال فترة الإعداد للوصول للنهائيات، ومن بينها إجراء المقابلات، وتعلم المشي على المنصة، وعمل البروفات، والتقاط الصور بشكل احترافي، وذلك لبث روح الثقة في نفوس المشاركين، ودعمهم فنياً قبيل الظهور. وسيتضمن الحفل النهائي عرضاً راقياً للأزياء، يقدمه مجموعة مختارة من المتسابقين، سيتم اختيارهم وفقاً لمعايير محددة ترسمها لجنة التحكيم. ومن بين الفئات التي تتضمنها الجوائز كل من «نجم ستار هانت»، و«نجمة ستار هانت»، و«الشاب اللطيف»، و«الشابة اللطيفة»، و«الشاب المشهور»، و«الشابة المشهورة».