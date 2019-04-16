قلعة صلاح الدين في القاهرة تستضيف «طبول من أجل السلام»

المصدر: القاهرة - رويترز

كعادتها كل عام، تتأهب قلعة صلاح الدين بالقاهرة لاستقبال إيقاعات موسيقية من أنحاء العالم في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي ينطلق هذا الأسبوع بمشاركة أكثر من 20 دولة.

واختار المهرجان، الذي يقام سنوياً تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، في دورته السابعة، قارة إفريقيا «ضيف شرف»، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستعدادها لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019.

وقال رئيس المهرجان، انتصار عبدالفتاح، إن «إفريقيا هي ضيف دائم على المهرجان، لكننا هذا العام اخترناها ضيف شرف رسمياً، تماشياً مع الاهتمام المصري الكبير بالقارة».

وأضاف «ستشارك معنا العديد من الفرق الإفريقية، كما سنكرم بعض الشخصيات الفنية والسياسية».

ومن بين المكرمين الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي، والرئيس الرواندي بول كاجامي، بصفته الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، والمغني المصري الراحل محمد حمام، إضافة إلى الفنان الراحل محمود شكوكو.