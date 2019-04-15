أكبر طائرة في العالم.. رحلة أولى رائعة

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

حلقت أكبر طائرة في العالم فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا، أول من أمس، في أول رحلة للطائرة المصنوعة من الكربون المركب التي أنتجتها شركة ستراتولونش سيستمز مع دخولها سوق الفضاء الخاص المربح.

وظلت الطائرة البيضاء اللون (روك) محلّقة لأكثر من ساعتين قبل أن تهبط بسلام إلى ميناء موهافي الجوي والفضائي، حيث هلل مئات الحضور.

ويبلغ طول المسافة بين جناحي الطائرة ذات الهيكلين طول ملعب كرة القدم الأميركية وتسير بستة محركات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستراتولونش جين فلويد: «يا لها من رحلة أولى رائعة».

والطائرة مصممة لإطلاق الصواريخ وغيرها من مركبات الفضاء التي يصل وزنها إلى 230 ألف كيلوغرام تقريباً على ارتفاع 35 ألف قدم.

وتقول ستراتولونش إن رحلة السبت كانت تستهدف اختبار أداء الطائرة والتعامل مع خصائصها. وأقصى سرعة بلغتها الطائرة خلال الرحلة هي 305 كيلومترات في الساعة، وأقصى ارتفاع هو 17 ألف قدم.