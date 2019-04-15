السعودية تكشف عن التصميم المبتكر لجناحها في إكسبو 2020 دبي

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

كشفت المملكة العربية السعودية، أمس، عن تصميم جناحها المشارك في «معرض إكسبو 2020 دبي» في الإمارات، الذي سينطلق في أكتوبر 2020، حيث ستبلغ المساحة الكلية لجناح المملكة 13.069 متراً مربعاً، ويعد ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

وسيسلط جناح المملكة الضوء على رسالتها للعالم، وانفتاحها في التواصل على جميع الأصعدة الاستثمارية والسياحية والثقافية، لصناعة مستقبلٍ أفضل للجميع.

كما تهدف المملكة لتحقيق التوازن بين محافظتها على إرثها التاريخي، وما تحمله جغرافيتها من ثروة طبيعية، وبين رؤيتها الواسعة للمستقبل.

وقد تم العمل على تصميم جناح المملكة ليكون رسالةً تمثّل تواجد المملكة في معرض «إكسبو»، والرؤية التي تود إيصالها للعالم عن مستقبلها، إذ يعبّر الجناح بواجهته التي تنطلق من الأرض نحو السماء عن تمسّك المملكة بتراثها، وكيف شكّل أساساً متيناً للانطلاق نحو مستقبل مزدهر.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري رئيس اللجنة الإشرافية لمشاركة المملكة العربية السعودية في «إكسبو 2020 دبي»، أن «هذا التصميم الاستثنائي والمبتكر يجسّد عزم المملكة على خلق روح تسعى لتحقيق طموحات شعبها وازدهار وطنها وتواصلٍ أشمل مع العالم ككل». وأضاف: «نتطلّع إلى زيارة الجميع لجناح المملكة، والتعرف إلى طموحاتنا ورؤيتنا عن قرب، وأن يكونوا جزءاً من قصتنا ورسالتنا التي سنرويها من خلال هذا الجناح».

من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي» ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «إن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي سيتيح لزواره من جميع أنحاء العالم معايشة التراث الغني للبلاد وثقافتها، مع توضيح الكيفية التي تعمل بها منطقتنا معاً، لتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً للجميع، ونتطلع للترحيب بأهلنا في المملكة لمشاركتنا بهذا الحدث الكبير والأول في المنطقة».

وقد بدأت أعمال بناء الجناح في أوائل شهر فبراير 2019، وتم تصميم الجناح من قبل شركة «بوريس ميكا أسوشييتس».