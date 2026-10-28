«أبوظبي للتراث» تشارك في «موسم طانطان»

تشارك هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات الدورة الـ19 من «موسم طانطان الثقافي»، في المملكة المغربية الشقيقة، خلال الفترة من 30 الجاري إلى الثالث من نوفمبر المقبل.

وتعكس مشاركة الهيئة في موسم طانطان حرصها على التعريف بالموروث الإماراتي وإبراز ثرائه وتنوعه، إذ تشكّل المشاركة منصة ثقافية وتراثية تسلط الضوء على مكونات الهوية الوطنية، وجهود الإمارات في صون التراث وحمايته وضمان استدامته.

وتستعرض هيئة أبوظبي للتراث، من خلال جناح دولة الإمارات، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بصون التراث، مجموعة من عناصر التراث المعنوي، وتقدم للزوار تجربة متكاملة للتعرف إلى الموروث الإماراتي الأصيل.