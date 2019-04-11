«ياسر عرفات» في هوليوود بتوقيع إياد حجاج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق المنتج والمخرج السينمائي العالمي إياد حجاج الفيديو الترويجي لفيلم «ياسر عرفات» من هوليوود، وذلك تمهيداً للبدء في الإنتاج الفعلي للمشروع السينمائي الضخم الذي يطرح قصة الزعيم الفلسطيني الراحل ورحلة نضاله دفاعاً عن القضية، وصولاً إلى إحرازه جائزة نوبل للسلام. ويظهر أبوعمار في الفيلم الترويجي سعيداً إلى جانب زوجته سهى عرفات التي ساندته إلى آخر يوم في حياته. كما نشاهد المصافحة التاريخية بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين يتوسطهما الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال معاهدة أوسلو للسلام.

وأكد إياد حجاج أن مشروعه الجديد سيكون فيلماً روائياً عالمياً يسلط الضوء على شخصية فلسطينية مازال تأثيرها قائماً في الساحة السياسية، مضيفاً أن الفيلم سيكون على مستوى الأعمال العالمية الأخرى على غرار: نيلسون مانديلا، جيفارا، عمر المختار، غاندي، التي تناولت شخصيات مؤثرة على المستوى الدولي.

ومن المتوقع أن تبلغ كلفة صناعه الفيلم من ١٥ إلى ٢٠ مليون دولار. وتشمل أجور الممثلين العالميين وطاقم العمل، إضافة إلى كلفة شراء أرشيفات وفيديوهات قديمة من محطات إخبارية أو من الأفراد الذين عاصروا القائد الراحل ياسر عرفات.

أما بالنسبة لأبطال الفيلم، فقال المنتج إن شخصيات ياسر عرفات وصلاح أبوخلف وسهى عرفات وأم جهاد على الأغلب سيلعبها نجوم عالميون على غرار بين كنجسلي ومارك رافلو ونيكولاس كيج ولوران جراهم وسلمى حايك. وأكد أنه يرحب بطرح أسماء ممثلين عرب يتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة، لأن لغة الفيلم ستكون الانجليزية، وذلك لتسهيل تسويق الفيلم عالمياً، والحرص على توضيح القضية لأكبر عدد من سكان العالم من خلال وسيلة ترفيهية تدخل كل البيوت.

ويعتبر إياد حجاج من الأسماء العربية الناجحة في مجال السينما في هوليوود سواء كممثل أو منتج أو مخرج، ومن آخر أعماله فيلم «أحلام لم تراودني» الذي قام بإنتاجه وإخراجه وبطولته. وحصد الفيلم جوائز عدة في مهرجانات عالمية في هوليوود والشرق الأوسط.