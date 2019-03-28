غداء وصورة مع أوباما.. هناك تذاكر متبقية في كولونيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

يحل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ضيفاً على مناسبة خاصة في ألمانيا، وحصل نحو 5000 شخص على تذاكر لرؤية أوباما في قمة القيادة العالمية في الرابع من أبريل المقبل في كولونيا، والأسعار تراوح من 70 إلى 5000 يورو (80 و5665 دولاراً) لكل تذكرة.

وتشتمل التذاكر الأعلى سعراً على تناول غداء والتقاط صور مع الرئيس السابق. وهناك نحو 100 من هذه «التذاكر الذهبية»، إلا أن بعضها يُمنح لضيوف الشرف.

وإذا ما كان هذا من ضمن اهتماماتك؛، فلاتزال هناك تذاكر متبقية لهذه الفعالية، إذ يقول المنظمون إن 15 ألف تذكرة طرحت أمام الجمهور العام.

وقمة القيادة العالمية هي فعالية بشأن ما الذي تعنية القيادة الجيدة في عالم اليوم. وسيشارك فيها أوباما للتحدث إلى جانب أفضل المؤلفين الأميركيين مبيعاً جون سترليكي، والمستثمر الألماني فرانك تيلين، والمدربة في مجال الإدارة زابينه أسجودوم.

ومن الطبيعي أنه جرى عرض مبلغ جيد لأوباما (57 عاماً) مقابل الزيارة. ولكن بحسب المنظم أليكسندر مولر، هذا ليس السبب الوحيد أنه اختار الحضور. وقال مولر: «أعتقد أننا استطعنا إقناعه بمفهوم قمة القيادة العالمية».