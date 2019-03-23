«اقرأ.. لتبدع».. حكايا ورسم وتلوين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تزامناً مع شهر القراءة استضافت القصباء، الوجهة الثقافية والسياحية في الشارقة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع، فعالية «اقرأ لتبدع»، لتشجيع الأطفال واليافعين على حب القراءة، وتماشياً مع استراتيجية الدولة في ترسيخ ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع والأجيال الجديدة.

وقدّمت الفعالية للزوّار العديد من الفقرات والأنشطة التفاعلية التي أمتعتهم وحفّزت طاقاتهم وقدراتهم الذهنية والحركية، حيث قدم ركن الرسم والتلوين فرصة للأطفال لإظهار إبداعاتهم الفنية، كما تمكن الزوّار من الحصول على فرصة مميزة، والاستمتاع بالقراءة في ركن «القراءة الحرة».