المصدر: تكساس - رويترز

اجتذبت شركة يابانية تدعى «أوبن ميلز» اهتمام أعداد كبيرة من رواد مهرجان سنوي يقام في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، عندما طرحت للمرة الأولى طابعة لإنتاج وجبات سوشي ثلاثية الأبعاد، أول من أمس.

وتحوّل الآلة الجديدة السوشي التقليدي إلى أشكال متنوعة ثلاثية الأبعاد، حسب ذوق كل شخص واختياره.

وقالت الشركة إنها تريد تغيير الطريقة التي يتم بها إحضار الطعام إلى المائدة باستخدام تقنيتها التي تطبع وجبات السوشي بطريقة ثلاثية الأبعاد حسب الطلب، ووفقاً للنظم الغذائية التي يتبعها الزبائن، ووفقاً لاحتياجاتهم الغذائية.

وكي تفلح في القيام بذلك، تجمع الشركة عينات من لعاب وبول وبراز الزبائن. وبعدها تحلل هذه العينات، وتنقل نتائجها إلى طابعة السوشي ثلاثية الأبعاد، كي تنتج وجبات ملائمة لاحتياجات كل شخص الغذائية.

وقالت ممثلة للشركة في المهرجان «بعد ذلك نضيف هذه المواد الغذائية المحددة إلى طعامك كي نطبع وجبات السوشي هذه لك بطريقة ثلاثية الأبعاد».

ويقام مهرجان «إس.إكس.إس.دبليو» سنوياً في أوستن، ويشمل أنشطة تتعلق بمجالات التكنولوجيا والترفيه والسياسة.