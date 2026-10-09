اكتشاف حشرة غريبة داخل قطعة من الكهرمان عمرها 99 مليون سنة

نجح فريق بحثي دولي في اكتشاف نوع جديد وفريد من الحشرات المنقرضة المحفوظة داخل قطعة من الكهرمان يعود تاريخها إلى نحو 99 مليون عام في منطقة كاشين بميانمار (بورما).

وأطلق العلماء على الكائن الجديد اسم "كريتودوروس نونو"، مستوحين الاسم من المكنسة الكهربائية الشهيرة "نونو" في برنامج الأطفال الكرتوني "تليتبيز"، نظرًا لامتلاكها أجزاء فم طويلة وممتدة بشكل استثنائي.

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة Insects العلمية، أن الحشرة تنتمي إلى فصيلة النصفية الأجنحة وتتميز بخرطوم أو ماص لشفط العصارة النباتية يصل طوله إلى ضعف طول جسمها تقريبًا.

ويبلغ طول جسم الحشرة البالغة نحو 8.7 ملم، بينما يبلغ طول الجزء الممتد من الفم وحده زهاء 9.6 ملم، ما يمنحها مظهرًا أشبه بالشفاطة المرنة التي تتيح لها الانحناء والالتواء دون أن تتكسر أو تتلف الأنسجة الداخلية الدقيقة.

واستخدم الباحثون تقنيات التصوير المقطعي الدقيق بالأشعة السينية لتحليل 13 أحفورة بدقة ثلاثية الأبعاد، حيث تبين أن الخرطوم يحتوي على طيات مرنة تماثل تصميم ممر الهواء في الخراطيم الحديثة.

ويرجح العلماء أن هذا التكيف المورفولوجي الفريد كان يسمح للحشرة بالتغلغل داخل شقوق لحاء الأشجار العميقة للوصول إلى الأنسجة النباتية الغنية بالسائل والمغذيات خلال العصر الطباشيري المبكر.

ويعد هذا الاكتشاف نافذة مهمة لفهم آليات التغذية والتطور التكيفي للحشرات في البيئات القديمة، كما أدى التحليل التشريحي الدقيق للأحافير إلى إعادة تصنيف بعض الفصائل الحشرية المتقاربة ودمجها تحت عائلة واصلة واحدة، ما يسلط الضوء على التنوع البيولوجي الهائل للأنظمة البيئية خلال عصر الديناصورات.

