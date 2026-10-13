للمرة الأولى.. دبي تدرس تطوير منظومة متكاملة للنقل تحت الأرض

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، أن الهيئة تدرس للمرة الأولى تطوير منظومة متكاملة للنقل تحت الأرض، مخصصة لحركة الأشخاص والبضائع والخدمات، في إطار رؤية مستقبلية للتنقل في دبي تقوم على ثلاثة أبعاد تشمل سطح الأرض والسماء وما تحت الأرض، بما يعيد تصور حركة الأشخاص والبضائع داخل المدينة.

وأوضح أن تصميم مستقبل التنقل في دبي يتطلب إعادة صياغة السؤال من «كيف نتحرك؟» إلى «أين يمكن أن نتحرك؟»، بما يفتح آفاقاً جديدة لحلول تنقل مبتكرة تتجاوز الطرق التقليدية، لتشمل الحركة على سطح الأرض وفي السماء وتحت الأرض.

واستعرض الطاير، خلال جلسة بعنوان «مستقبل تنقل دبي في ثلاثة أبعاد»، ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، رؤية دبي لمستقبل التنقل، موضحاً أنها تقوم على ثلاثة أبعاد متكاملة، أولها سطح الأرض، حيث تستهدف الإمارة أن تكون رحلة من كل أربع رحلات فيها ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن مركبات الأجرة ذاتية القيادة قطعت أكثر من أربعة ملايين كيلومتر خلال عام واحد.

وأشار إلى أن البعد الثاني يتمثل في السماء، لافتاً إلى أن دبي بدأت تجارب التاكسي الجوي عام 2016، في وقت اعتُبرت فيه الفكرة بعيدة المنال، إلا أن الإمارة تشهد اليوم انتقالاً نحو التطبيق العملي، مع إطلاق الرحلة التجريبية الحضرية وافتتاح أول محطة للتاكسي الجوي خلال العام الجاري.

وأضاف أن البعد الثالث يتمثل في النقل تحت الأرض، كاشفاً أن فريق عمل في الهيئة يدرس للمرة الأولى تطوير منظومة متكاملة للنقل تحت الأرض، تشمل حركة الأشخاص والبضائع والخدمات، ضمن تصور مستقبلي لمدينة تتكامل فيها وسائل التنقل فوق الأرض وفي الجو وتحتها.