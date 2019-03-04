«بينالي الشارقة للأطفال».. ورش متنقلة للرسم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تحوّل «الفجيرة مول» إلى معرض فنيّ ضخم بفضل خيال الصغار المشاركين في الورشة الفنية، التي نظّمها بينالي الشارقة للأطفال، على هامش فعاليات دورته السادسة، أخيراً.

وشهدت ورش البينالي إقبالاً من الأطفال من مختلف الفئات العمرية، الذين رسموا أفكارهم وإبداعاتهم على جدران فنيّة ضخمة، ولوّنوا الأشكال والرسوم عليها.

ويستمر البينالي في تنظيم الورش الفنية المتنقلة خلال الفترة المقبلة، في وجهات عائلية وترفيهية مختلفة كل يوم جمعة وسبت، إذ تقام في دبي في لاست إيكزت - الخوانيج يومي الثامن والتاسع من مارس الجاري، وفي عجمان خلال 15 و16 الجاري في «مارينا 1».

وتقام الدورة السادسة من بينالي الشارقة للأطفال، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بتنظيم «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن، وبالتعاون مع «المخترعون الصغار»، المشروع الفني العالمي المعني بتحويل أفكار الأطفال إلى اختراعات حقيقية.

وكانت اللجنة المنظّمة للبينالي قد كشفت عن استقبال 3494 مشاركة من 13 دولة عربية وأجنبية، رسمها أطفال ويافعون من عمر ستة وحتى 18 عاماً، تأهلت منها 48 مشاركة من ست دول، لتتحول إلى نماذج مبدئية واختراعات حقيقية على يد أبرز الفنانين من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتُعرض على الزوّار حتى 20 مارس الجاري في المعرض الفني بمركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر بالشارقة.