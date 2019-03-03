كاثرين هيلموند.. رحيل نجمة قدمت دوراً لا يُنسى

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت وكالة فنية إن الممثلة الأميركية كاثرين هيلموند، بطلة مسلسلي «سوب» و«هوز ذا بوص»، في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، توفيت قبل أيام عن 89 عاماً. وفارقت هيلموند الحياة في منزلها بمدينة لوس أنجلوس، في 23 فبراير الماضي، بسبب مضاعفات مرض الزهايمر. وقال ديفيد كريستيان، زوج هيلموند، أول من أمس: «كانت حب حياتي.. قضينا معاً 57 عاماً جميلة ورائعة.. ومليئة بالحب». وقدمت هيلموند دوراً لا يُنسى عندما جسّدت شخصية امرأة تافهة مهووسة بجراحات التجميل في فيلم «البرازيل»، للمخرج تيري جيليام عام 1985. وفازت بجائزتي غولدن غلوب: إحداها عام 1981 عن دورها في «سوب»، والأخرى عام 1989 عن دورها في «هوز ذا بوص». ورشحت لجوائز إيمي سبع مرات، بينها مرة عن مشاركتها في مسلسل «إيفري بادي لافز ريموند». وشاركت هيلموند في فيلم «فاميلي بلوت»، آخر أفلام المخرج الشهير ألفريد هيتشكوك عام 1976.