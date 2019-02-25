«آثار الشارقة».. ثلاثية الأبعاد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وضعت هيئة الشارقة للآثار برنامجاً شاملاً لإعادة تصوير جميع المواقع الأثرية والتراثية في الإمارة، إضافة إلى تصوير اللقى الأثرية المكتشفة كافة، سواء المعروضة منها في المتاحف أو المودعة في المخازن، وفق أحدث تقنيات التصوير العالمية المتوافرة حالياً، باعتماد طريقة التصوير الرقمي والمحاكاة الافتراضية ثلاثية الأبعاد والمعلومات الجغرافية المحلية.

وقال مدير هيئة الشارقة للآثار، الدكتور صباح عبود جاسم: «لقد تم الاتفاق مع فريق أميركي من هيئة التراث الرقمي العالمي على تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع الهيئة»، وأضاف أن الفريق زار الشارقة خلال فبراير الجاري، ونظمت زيارات ميدانية لمواقع الآثار والتراث والمتاحف المنتشرة في الإمارة، شملت مليحة والمنطقة الوسطى وموقعي جبل البحيص والثقيبة، ومواقع الساحل الشرقي في كلباء وخورفكان ودبا.

وأشار إلى أن نماذج صورت من المواقع الأثرية والتراثية، ضمت لقى معينة من موقعَي مليحة ودبا والمواقع الأخرى، إضافة إلى عدد من القطع الأثرية، وسيواصل الفريق عمله بهذا الشان خلال المواسم المقبلة.