إطلاق 59 «إيموجي» جديداً للهواتف الذكية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أشارت بوابة «Emojipedia.org» إلى إطلاق 59 رمزاً تعبيرياً جديداً (إيموجي) في تطبيقات التراسل الفوري للهواتف الذكية على مدار العام الجاري، ويصل عدد الرموز التعبيرية إلى 230 عندما تشمل جميع اختلافات الجنس وألوان البشرة. وتشمل الرموز التعبيرية الجديدة كراسي متحركة وأطرافاً صناعية وأشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الحيوانات والأدوات الجديدة وأنواع أخرى مثل الكسلان وثعالب المياه وطيور الفلامنغو وإنسان الغاب، علاوة على بعض المأكولات مثل كعكة الفواكه والزبد والبصل والثوم وعلب العصير الكرتونية وحذاء الباليه وقطرة الدم. وأوضح مجمع يونيكود أنه سيتم إطلاق الرموز التعبيرية الجديدة مع بداية مارس المقبل؛ حيث من المتوقع طرح التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل والتطبيقات بدءاً من أبريل المقبل، وبالتالي ستظهر الرموز التعبيرية الجديدة على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.