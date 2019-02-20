«دبي للمأكولات» ينطلق غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق غداً فعاليات مهرجان دبي للمأكولات 2019، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والذي يقدم على مدار 17 يوماً قائمة طويلة ومتنوّعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب التي تسهم في تعزيز مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة، وتعكس التنوّع الثقافي التي تمتاز به هذه المدينة العالمية التي تحتضن أكثر من 200 جنسية. ويقدم المهرجان مجموعة جديدة من الأنشطة التي تنظم للمرة الأولى، بينما تعود فعاليات أخرى نجحت في اكتساب شعبية على مدار الدورات السابقة، من بينها: «كانتين الشاطئ» و«أسبوع دبي للمطاعم» و«جواهر دبي الخفية» و«رحلة في عالم المذاقات». وتنطلق المظاهر الاحتفالية للمهرجان بعرض للألعاب النارية مساء غد، كما يقام عرض آخر في الأول من مارس المقبل، إضافة إلى عرض ختامي في التاسع من الشهر نفسه. كما سيتم تنظيم عرض خاص للألعاب النارية ضمن فعاليات «كانتين الشاطئ»، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة في 25 الجاري.

• 17 يوماً، ستتواصل فيها فعاليات المهرجان.