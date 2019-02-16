نجوم هوليوود ينتفضون.. و«الأوسكار» تعد خطة جديدة

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

انضم جورج كلوني وبراد بيت وروبرت دي نيرو لاحتجاج متصاعد في هوليوود على خطط منظمي حفل جوائز الأوسكار، بشأن تقديم جوائز التصوير السينمائي والمونتاج وجوائز أخرى أثناء الفقرات الإعلانية في الحفل الذي سينظم في 24 فبراير الجاري.

كما وقّعت ساندرا بولوك وإيما ستون على خطاب مفتوح، وقعه أيضاً مخرجون عدة للمطالبة بالعدول عن القرار. وأعلنت أكاديمية علوم وفنون السينما أخيراً أن جوائز أوسكار لأفضل فيلم قصير وتصوير ومونتاج وماكياج، ستقدم خلال الفقرات الإعلانية في الحفل الذي يبث على شاشات التلفزيون. والخطة جزء من محاولة لتقليل مدة عرض الحفل، وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر التلفزيون.

ودافعت الأكاديمية عن التغييرات، وفي خطاب لأعضائها، قالت إن ممثلين للفروع الأربعة المذكورة تطوعوا للمشاركة في إعداد الخطة الجديدة.